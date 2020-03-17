Выход из строя скважинного насоса: причины и рекомендации по устранению поломок

Насос, который был правильно выбран и смонтирован, служит довольно продолжительное время. Если оборудование выходит из строя через несколько десятилетий в результате износа помпы, то это нормальный процесс. Однако если насосное оборудование перестает работать довольно быстро после его приобретения, то нужно обязательно найти причину, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

В основном, поломка насосного оборудования происходит в результате вины самого покупателя, который неправильно подобрал нужное устройство. Замена насоса в скважине процедура не из легких. В данной ситуации лучше пригласить команду специалистов, в арсенале которых имеется специальное оборудование, нужное для извлечения из подземного скважинного насоса, отличающейся значительным весом. Например, самыми распространенными ошибками являются:

1. Параметры у приобретенного насосного устройства не соответствуют дебиту источника воды, либо был неправильно установлен датчик сухого хода насоса. Если установлен прибор, производительность которого выше возможностей водяного источника, то с течением времени уровень воды в нем может упасть ниже уровня, на котором расположен насос. При наличии датчика сухого хода электропитание сразу же отключается до момента восстановления воды. Однако если эта защита не установлена или установлена, но неправильно, то очень быстро насосное оборудование выйдет из строя. В этом случае будет необходимо либо приобрести новое устройство, либо делать дорогостоящий ремонт.

2. Неправильный выбор насосного напора по показателю напора воды. Если высота поднятия жидкости из источника выше, чем указанная в паспорте устройства, то насос может закачать воду в гидроаккумулятор, однако будет продолжать работу. В результате значительных перегрузок через некоторое время оборудование поломается.

3. Существенное увеличение производительности оборудования по сравнению с реальными требованиями по подаче воды и по напору. Если насос слишком мощный для конкретной ситуации, то его частое включение может привести к довольно быстрому износу деталей, что, в конечном итоге, выведет оборудование из строя.

Насосное оборудование после его установки необходимо периодически обслуживать. К примеру, в пневмоэлементе гидроаккумулятора нужно осуществлять постоянную поддержку обозначенного в паспорте устройства давления. Также необходимо постоянно проверять наполненность пневматического элемента и производить его подкачку, это рекомендуется делать хотя бы один раз каждый месяц. Если избегать данной процедуры, то включение и выключение насоса будет осуществлять чаще, чем надо, что, в конечном счете, приведет к преждевременному выходу оборудования из строя.

При поломке насосного оборудования нужно решить, покупать ли новое оборудование, или отремонтировать старое. Как правило, это зависит и от стоимости ремонта, которую запросят работники мастерской, и от срока эксплуатации насоса. Если он служит уже более десяти-пятнадцати лет, то лучше, конечно, приобрести уже новое устройство, так как старое будет уже довольно сильно изношено.

Как осуществить замену насосного оборудования

Чтобы произвести замену насосного оборудования необходимо достать старое оборудование из скважины и поместить туда новое, при этом, не повредив электрический кабель и саму трубу.

Для того чтобы не появлялись какие-либо проблемы с работой насосного оборудования нужно, в первую очередь, правильно подобрать насос, который бы соответствовал всем важным и необходимым параметрам скважины, а также техническим характеристикам индивидуальный потребностей загородного дома. Затем нужно правильно произвести монтаж насосного оборудования, следуя всем положенным инструкциям. В процессе работы оборудования нужно не забывать проводить периодическое обслуживание.

Если при установке и монтаже насосного оборудования в прошлом уже возникали какие-либо проблемы, то в следующий раз рекомендуется обратиться к высококвалифицированным специалистам, чтобы очередной раз не получить преждевременную поломку устройства.

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